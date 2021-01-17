Для рассмотрения обращений демобилизованных лиц будут созданы еще две комиссии - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана создаст еще две комиссии для рассмотрения обращений лиц, демобилизованных с военной службы.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил официальный представитель минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, тем самым с завтрашнего дня в этом направлении будут работать четыре комиссии. Еще две комиссии созданы в мобильном составе.

(Автор: Джейхун Алекберов)