Азербайджанские специалисты пройдут дополнительные тренинги для разминирования территории будущего аэропорта в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Для разминирования территории, где будет построен новый аэропорт в Физули, приглашен специалист шотландской компании AARDVARK, передает спецкор Карабахского бюро Trend из Физули.

По словам шотландского специалиста Дэвида Кларка, предусматривается разминирование 50 гектаров.

"В течение дня можно расчистить от мин территорию площадью 2-3 гектара. Данная цифра может меняться в зависимости от почвенного покрова", - сказал он.

Кларк отметил, что проведет тренинги для местных специалистов: "Тренинги пройдут около 6-8 специалистов, после чего им будет выдан соответствующий сертификат".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)