В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия военной присяги (ФОТО)

В соответствии с утвержденным Министром обороны годовым планом подготовки, 7 февраля в учебных частях и подразделениях Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

Церемонии начались с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители Министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.