Новость о назначении нового генерального директора Aztelekom не соответствует действительности - министерство
БАКУ /Trend/ - Новость о назначении нового генерального директора ООО "Aztelekom" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий не соответствует действительности.
Об этом в понедельник сообщили Trend в пресс-службе министерства.
Было отмечено, что министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана не подписывал какого-либо официального документа в связи с этим.
Отметим, что Суат Пашаев продолжает выполнять обязанности гендиректора Aztelekom.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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Новость о назначении нового генерального директора Aztelekom не соответствует действительности - министерство
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