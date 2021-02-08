Новость о назначении нового генерального директора Aztelekom не соответствует действительности - министерство

БАКУ /Trend/ - Новость о назначении нового генерального директора ООО "Aztelekom" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий не соответствует действительности.

Об этом в понедельник сообщили Trend в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана не подписывал какого-либо официального документа в связи с этим.

Отметим, что Суат Пашаев продолжает выполнять обязанности гендиректора Aztelekom.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)