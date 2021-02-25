МВД Азербайджана ответило на критику Общественного телеканала

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов прокомментировал материал на Общественном телеканале Азербайджана с критикой деятельности полиции.

Как сообщил в четверг Trend глава пресс-службы, все телеканалы, действующие в нашей стране, в том числе и Общественный канал, всегда широко освещали деятельность правоохранительных органов и приложили значительные усилия для доведения до зрителей информации об успешных мерах полиции в борьбе с преступностью.

"Поэтому мы выражаем признательность от имени личного состава органов внутренних дел всем представителям СМИ, в том числе сотрудникам Общественного телевидения. Касаемо утверждения, что вышеупомянутый материал якобы был подготовлен на основе заказа, однозначно заявляем, что такие высказывания полностью безосновательны. Наше сотрудничество со всеми местными телеканалами, в том числе и с Общественным каналом, и сегодня продолжается на самом высоком уровне", – добавил Эхсан Захидов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)