В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра

БАКУ /Trend/ - В рамках мер социальной поддержки в послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана были назначены пособия 7 303 членам семей 2 859 шехидов по 13 255 направлениям.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов в ходе заседания Рабочей группы по соцзащите членов семей шехидов, инвалидов и участников войны Межведомственного центра при Координационном штабе.

Он подчеркнул, что социальные выплаты также назначены 228 инвалидам Отечественной войны, и уже завершено назначение пособий семьям шехидов из числа гражданских лиц.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)