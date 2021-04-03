В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра
БАКУ /Trend/ - В рамках мер социальной поддержки в послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана были назначены пособия 7 303 членам семей 2 859 шехидов по 13 255 направлениям.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов в ходе заседания Рабочей группы по соцзащите членов семей шехидов, инвалидов и участников войны Межведомственного центра при Координационном штабе.
Он подчеркнул, что социальные выплаты также назначены 228 инвалидам Отечественной войны, и уже завершено назначение пособий семьям шехидов из числа гражданских лиц.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра
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