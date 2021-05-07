БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружено тело еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Его личность установлена: это - ефрейтор сверхсрочной службы Эльмаддин Низами оглу Векилов.

Приняты меры по передаче тела шехида по назначению.

Под надзором Генеральной прокуратуры и Республиканской военной прокуратуры продолжаются интенсивные оперативно-разыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, установлению их личности.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)