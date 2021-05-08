На освобожденных землях Азербайджана за последние 2 месяца приступили к служебно-боевой деятельности 10 воинских частей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние два месяца на освобожденных территориях Азербайджана приступили к служебно-боевой деятельности 10 новых воинских частей.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на торжественной церемонии по случаю 10-го выпуска Академии ГПС.

Он поздравил пограничников с выпуском, отметив, что начало службы молодых лейтенантов совпало со славным периодом в истории ГПС Азербайджана.

Глава ГПС рассказал о блестящей победе Азербайджана в Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

По его словам, боевые задачи, поставленные перед Государственной пограничной службой в Отечественной войне, были успешно выполнены.

Гулиев сообщил, что с первого дня боевых действий азербайджанские пограничники осуществили молниеносную атаку и за сутки продвинулись вглубь обороны противника на 105 километров, уничтожив сотни единиц живой силы и боевой техники противника.

Был поднят флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в самом городе Зангилане, на государственной границе с Арменией были освобождены стратегические высоты "Бартаз" и "Шукюратаз".

Гулиев отметил, что четырем выпускникам Академии ГПС было присвоено звание "Герой Отечественной войны".

По его словам, до конца мая на освобожденных территориях приступят к служебно-боевой деятельности еще шесть воинских частей ГПС Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)