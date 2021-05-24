Сегодня мы нуждаемся в сильных медиа – руководитель Albayrak Media Group

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы нуждаемся в сильных медиа. Думаю, что наше сотрудничество будет важно для Азербайджана и Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал руководитель турецкой Albayrak Media Group Омар Караджа на презентации первого цифрового проекта TURKIC.World (Тюркский мир), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и Albayrak Media Group.

По его словам, медиаплатформа TURKIC.World станет важным средством доведения истины тюркского мира до международного сообщества.

«Во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил от армянской оккупации свои земли. Через наши медиа-структуры мы довели справедливую позицию Азербайджана до мирового сообщества, и мы держим этот вопрос в центре внимания во всем мире», – добавил Омар Караджа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)