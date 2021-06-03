Преступления армянских террористов, от которых стынет кровь – воспоминания бывших азербайджанских пленных (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта «Актуально с Сахилем Керимли».

В выпуске были обсуждены зверства, убийства, военные преступления и другие ужасающие деяния, совершенные против азербайджанских пленных в период оккупации территорий Азербайджана членами незаконных армянских вооруженных формирований, гражданами Армении Мкртычяном Людвиком Мкртычевичем и Хосровяном Алёшей Арамаисовичем.

Как известно, вчера состоялось подготовительное судебное заседание по делу армянских террористов.

На вопросы Trend ответили живые свидетели ужасных преступлений армянских палачей – бывшие азербайджанские пленные Хабиб Кязымов и Фамиль Алиев. Они рассказали о немыслимых пытках, убийствах и преступлениях, совершенных Мкртычяном Людвиком Мкртычевичем, Хосровяном Алёшей Арамаисовичем и другими армянскими террористами по отношению к азербайджанским пленным.

Представляем вашему вниманию видеозапись этого интервью:

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)