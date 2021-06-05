На Гран-при Азербайджана определились победители третьей сессии свободных заездов Формулы-1 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Гран-при Азербайджана в Баку определились победители третьей сессии свободных заездов Формулы-1.

Как сообщает в субботу Trend, первое место в гонке занял пилот команды Scuderia AlphaTauri Honda Пьер Гасли, вторым к финишу пришел пилот команды Red Bull Racing Honda Серхио Перес, третий результат показал Льюис Хэмилтон из Mercedes-AMG Petronas.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)