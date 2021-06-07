Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рамиза Мамедова (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник подписали некролог в связи с кончиной Рамиза Махмуд оглу Мамедова.

Как сообщает Trend, в некрологе говорится:

«Азербайджанская научная общественность понесла тяжелую утрату. 7 июня 2021 года на 72-м году жизни скончался известный ученый в сфере географии, лауреат Государственной премии, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, доктор технических наук, директор Института географии имени академика Гасана Алиева, профессор Рамиз Махмуд оглу Мамедов.

Рамиз Мамедов родился 4 февраля 1950 года в селе Гараджалар Гардабанского района Грузии. После окончания средней школы в 1967–1972 годах учился на физическом факультете Азербайджанского государственного университета, в 1974–1976 годах проходил практику в Московском институте океанологии, в 1977–1980 годах учился в аспирантуре данного института.

Начав трудовую деятельность в 1973 году в качестве младшего научного сотрудника Каспийской научно-исследовательской станции Института географии Академии наук Азербайджана, Рамиз Мамедов в 1980–1985 годах работал на должности заведующего лабораторией и отделом в Азербайджанском космическом научно-производственном объединении, в 1986–1991 годах продолжил научную деятельность в институтах геологии и географии Академии наук Азербайджана, с 1991 года был заведующим Центра проблем Каспийского моря Института географии, а с 1995 года занимал должность заместителя директора по научной работе этого института. С 2012 года до конца жизни был директором Института географии НАНА.

В 1980 году Рамиз Мамедов защитил кандидатскую диссертацию по океанологии, в 1996 году – докторскую диссертацию по гидрологии, водным ресурсам и гидрохимии. В 2001 году был избран членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом НАНА.

Главными направлениями исследований академика Рамиза Мамедова были актуальные проблемы Каспийского моря – влияние изменений климата на Каспийское море, а также вопросы геофизики и экогеографии Каспия. Ученый-географ уделял особое внимание проблемам опустынивания в Азербайджане, ландшафтному планированию и охране окружающей среды.

Рамиз Мамедов – автор более 300 научных трудов, издававшихся в нашей стране и за ее пределами, с интересом встречавшихся научной общественностью. Наряду с плодотворной научной деятельностью, ученый вложил большой труд в формирование высококвалифицированных кадров, под его руководством в сфере географии были подготовлены около 20 докторов наук и философии. Рамиз Мамедов был участником ряда международных экспедиций, достойно представлял азербайджанскую науку многочисленными выступлениями на престижных конференциях и симпозиумах.

Плодотворная научная и научно-организационная деятельность академика Рамиза Мамедова была высоко оценена. В 2016 году он был удостоен Государственной премии Азербайджанской Республики, в 2020 году был награжден орденом "Шохрат".

Память об известном ученом, умелом организаторе науки и искреннем человеке Рамизе Махмуд оглу Мамедове будет вечно жить в сердцах знавших его людей.

Аллах ряхмят элясин!»

Некролог также подписали: Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Рамиз Мехтиев, Акиф Ализаде, Ибрагим Гулиев, Ариф Гашимов, Расим Алигулиев.