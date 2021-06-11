ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кельбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - 11 июня, начиная с 13:45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Юхары Шорджа Варденисского района.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.