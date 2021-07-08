Азербайджан намерен провести международную оборонную выставку ADEX

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2022 году планируется провести международную оборонную выставку ADEX.

Как сообщает в четверг Trend, на выставке также будут представлены структуры и компании Турции.

В экспозиции ADEX, которую намечено провести 6-8 сентября, будет демонстрироваться продукция оборонпрома двух стран.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)