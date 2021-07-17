В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО)

Азербайджан 17 июля 2021 09:10 (UTC+04:00)
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел пятый по счету «День выпускника».

В мероприятии приняли участие представители руководства SOCAR, депутаты парламента, руководители известных азербайджанских СМИ, профессорско-преподавательский состав вуза и выпускники.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие вступительным словом, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов объявил минуту молчания в память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Затем Э. Гасымов поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей жизни. Ректор сказал, что вуз готовится отметить свой 10-летний юбилей.

«Мы гордимся тем, что являемся частью SOCAR. Сейчас наши выпускники проходят производственную практику в Азербайджане и по всему миру. С момента открытия БВШН и до сих пор все без исключения выпускники нашего вуза были обеспечены работой. Они даже работают в международных компаниях за рубежом. Мы гордимся ими. Одним словом, наши студенты - интеллектуальные солдаты Азербайджана», - подчеркнул ректор.

Эльмар Гасымов отметил, что цель БВШН - стать одним из самых престижных университетов мира.

«Если мы достигнем золотого треугольника образования, производства и исследований, мы войдем в число самых престижных университетов мира».

Э. Гасымов подчеркнул, что семья БВШН упорно работает, чтобы воплотить в жизнь идею «превращения нефтяного капитала в человеческий капитал», которая была провозглашена Президентом Ильхамом Алиевым во время его выступления на церемонии открытия Бакинской высшей школы нефти.

«Успехи, достигнутые учителями, студентами и выпускниками университета являются наглядным доказательством реализации этой идеи».

Обращаясь к выпускникам, ректор сказал, что каждый из них должен достойно представлять свою страну, государство, вуз и семью в странах, куда они поедут учиться.

Говоря об успехах выпускников Бакинской высшей школы нефти, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что БВШН уже стал брендом.

«Это результат вашего упорного труда. В 2006 году господин Президент Ильхам Алиев поставил перед нами задачу стать международной компанией. Но тогда у нас было очень мало инженеров и специалистов международного уровня. Мы реализовали стипендиальные программы и отправили более 300 молодых людей за границу обучаться инженерному делу. Но мы не могли удовлетвориться этим. Поэтому в 2011 году распоряжением Президента Ильхама Алиева была создана Бакинская высшая школа нефти. Таким образом, мы достигаем цели господина Президента - превратить нефтяной капитал в человеческий капитал. В Азербайджане уже готовят англоязычных инженеров международного уровня», - сказал Р. Абдуллаев.

В своем выступлении, профессор БВШН, заслуженный учитель Фуад Велиев подчеркнул, что он всегда гордился студентами вуза.

«Студенты и выпускники смогут проявить себя на новом этапе своей жизни благодаря знаниям и навыкам, полученным в БВШН. В этом университете вы получили хорошее образование и стали азербайджанскими интеллектуалами с высокими моральными ценностями. Вы будете учиться и работать в разных уголках мира, но я уверен, что вы навсегда останетесь преданными БВШН и SOCAR за это. Я работал в разных университетах по всему миру, но нигде не видел, чтобы к студенту проявляли столько заботы и внимания», - отметил Ф. Велиев.

Напомним, что несколько дней назад преподаватели Бакинской высшей школы нефти одержали победу в конкурсе “Yüksəliş”. Во время мероприятия победители конкурса - Орхан Гулиев, Зия Мурсалзаде и Гюльдана Хидаятли - были приглашены на сцену, где ректор Эльмар Гасымов вручил им памятные подарки.

Затем выпускникам торжественно вручили дипломы.

Ректор подчеркнул, что БВШН - единственный вуз в Азербайджане, где в «День выпускника» всем выпускникам вручаются дипломы.

«В этом году мы остались верны своей традиции».

Отметим, что в этом году 41 студент окончил бакалавриат БВШН по специальности «Нефтегазовая инженерия», 46 – «Химическая инженерия», 33 – «Инженерия по автоматизации процессов». 15 студентов окончили магистратуры по инженерным специальностям, а 46 студентов – Программу MBA (Бизнес-администрирование). 12 выпускников программы двойного диплома окончили совместную программу с Университетом Хериот-Ватт, а 19 выпускников - совместную программу с Женевской школой бизнеса. 7 выпускников этого года поступили в магистратуры и докторантуры различных университетов США для обучения на бесплатной основе, а 6 – в различные университеты Германии по стипендиальной программе DAAD.

В этом году 38 выпускников бакалавриата и магистратуры БВШН поступили в различные университеты США, Канады, Швеции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Чехии, Германии, Эстонии и Литвы. Кроме того, четыре студента, показавшие самые высокие результаты в стране на вступительных экзаменах в магистратуру на 2021 год, проведённых Государственным экзаменационным центром, являются выпускниками БВШН. Исмаил Акбаров, набравший самые высокие баллы в стране на вступительных экзаменах в докторантур на 2021 год, проведённых Государственным экзаменационным центром, также является выпускником БВШН.

В 2021 году выпускник кафедры химической инженерии Сафар Усубов, выпускница кафедры нефтегазовой инженерии Айтадж Искендерова, выпускница кафедры инженерии по автоматизации процессов Сакина Нагизаде стали первыми в своей специальности. Среди выпускников магистратуры первой стала Тунзала Иманова.

Э. Гасымов вручил им дипломы и плакетки.

Затем Сафар Усубов, ставший первым среди выпускников БВШН 2021 года, выгравировал свое имя на символическом пне.

Выступая на мероприятии, образцовый студент пожелал всем успехов и поблагодарили учителей. Он отметил, что после завершения обучения за границей он вернется на родину и будет работать как высококвалифицированный специалист.

«Для меня большая честь выступать здесь сегодня. Будучи студентом БВШН, я проходил стажировку в известных иностранных компаниях. Я поступил в 12 университетов США. Мы благодарим ректора Эльмара Гасымова за созданные для нас условия. Моя цель - вернуться домой высокопрофессиональным специалистом и работать в SOCAR на НПЗ Гейдара Алиева. Мы - интеллектуальные солдаты Верховного Главнокомандующего!», сказал он.

«День выпускника» продолжился художественной частью, посвященной исторической победе Азербайджана в Отечественной войне.

Народный артист Али Нур, отец старшего лейтенанта Ровшана Нурзаде, погибшего во время Второй карабахской войны, прочитал стихотворение на тему патриотизма. Песни о патриотизме в исполнении образцового оркестра Госпогранслужбы подарили гостям хорошее настроение.

В конце мероприятия облаченные в мантии выпускники исполнили традиционный ритуал кидания вверх шапочек.

В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Image
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Бакинской высшей школе нефти прошел «День выпускника» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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