Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию в связи с операциями, проведенными на освобожденных от оккупации территориях с 12 по 17 июня.

Как сообщает в субботу Trend, за отчетный период на освобожденных землях было обнаружено и обезврежено 54 противопехотные и 15 противотанковых мин, а также 108 неразорвавшихся боеприпасов.

Агентство очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 143 гектара (1 435 427 квадратных метров).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)