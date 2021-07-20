Гумпомощь из 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca доставлена в Душанбе самолетом AZAL (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 20 июля еще один самолет национального авиаперевозчика Азербайджана ("Азербайджанские авиалинии" - AZAL) с 40 тысячами доз вакцины AstraZeneca на борту приземлился в аэропорту столицы Таджикистана Душанбе.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на AZAL.
Отметим, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Боснию и Герцеговину также было доставлено 40 тысяч доз вакцины от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи.
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