В Азербайджане завершено следствие по более чем 150 уголовным делам по фактам коррупции

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года в Азербайджане было завершено следствие по 155 уголовным делам в отношении 267 человек, совершивших коррупционные преступления. Уголовные дела направлены на рассмотрение в суд. Об этом было сообщено 23 июля на оперативном совещании в Генпрокуратуре Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на надзорное ведомство.

Из них 25 уголовных дел в отношении 72 человек были связаны с фактами пассивного взяточничества, 43 уголовных дела в отношении 66 человек - активного взяточничества или подстрекательства к даче взятки, 30 дел в отношении 54 человек - незаконного присвоения и растраты с использованием служебного положения, 15 дел в отношении 28 человек - мошенничества с использованием служебного положения.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)