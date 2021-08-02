Выпускник БВШН поступили в 13 известных зарубежных вузов

Выпускник Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Аладдин Марданов поступил в магистратуры 13 университетов мира. Он также получил стипендии от многих из этих университетов.

А. Марданов поступил на специальности «Химическая инженерия», «Материальная инженерия», «Промышленные энергетические процессы и устойчивость», «Инновационная и устойчивая химическая инженерия», «Экологическая инженерия» и т.д.

Выпускник БВШН также успешно прошел тестовые экзамены в других нескольких вузах, однако он отказался участвовать в финальных собеседованиях в них из-за достижения им столь высоких результатов, что является высоким показателем для выпускника бакалавриата.

А. Марданов решил продолжить свое обучение в магистратуре по специальности «Химические инновации и регулирование» в рамках стипендиальной программы Erasmus Mundus. Он будет обучаться в магистратуре по совместной учебной программа Болонского университета, Университета Хериот-Ватт, Барселонского университета и Университета Алгарве в странах, где находятся эти университеты.

Отметим, что из 1000 претендентов на получение стипендии только 25 были удостоены ее. А. Марданов набрал 650 баллов на вступительных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром в 2016 году, и был принят в БВШН для обучения по специальности «Химическая инженерия» на основе госзаказа. Он окончил вуз с Общим средним показателем успеха 90,95.

А. Марданов был единственным студентом БВШН, прошедшим стажировку в компаниях BASF и Carlsberg Azerbaijan. Кроме этого, он 3 года работал профессиональным переводчиком.