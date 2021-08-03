Новые кадры тушения лесных пожаров в Турции азербайджанскими пожарными (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и предотвращения их распространения пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана в настоящее время продолжают на профессиональном уровне бороться с пожарами в братской стране.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, распространение лесных пожаров во многих направлениях предотвращается усилиями азербайджанских пожарных, находящихся в районе Мармариса, где в последнее время лесные пожары обрели серьезные масштабы. В настоящее время пожарные МЧС Азербайджана продолжают принимать необходимые меры по ликвидации очагов пожаров в соответствии с оперативной обстановкой.

Отметим, что под руководством замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева налажено скоординированное управление пожарно-спасательными силами министерства в районе Мармариса. Вторая пожарно-спасательная группа МЧС Азербайджана, направленная в Турцию по поручению главы государства, приступит к тушению пожаров завтра.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)