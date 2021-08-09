В Азербайджане начинается выдача «Сертификата о противопоказаниях» к вакцинам от COVID

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается выдача «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от коронавируса, разрешенным к применению в стране.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное заявление министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, для получения «Сертификата о противопоказаниях» следует обратиться в поликлиники по месту жительства.

Было отмечено, что на основании заключения специальной комиссии, созданной министерством здравоохранения, будет принято решение о выдаче гражданину «Сертификата о противопоказаниях».

В заявлении напоминается, что среди превентивных мер от коронавируса, помимо вакцинации, соблюдение таких правил, как социальная дистанция, использование защитных масок, гигиена рук.