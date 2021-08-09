PASHA Life и Бакинская Высшая Школа Нефти подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и ОАО “PASHA Life Insurance” подписали меморандум об организации мероприятий, направленных на повышение квалификации молодежи. Сотрудничество сторон охватывает вопросы, относящиеся к их сферам деятельности и полномочиям.

Меморандум, подписанный 6 августа 2021 года, направлен на укрепление и развитие взаимного сотрудничества в сфере образования, повышение качества обучения и профессиональной деятельности студентов Университета, объединение усилий в этом направлении для обеспечения тесной интеграции. В то же время Компания проводит различные сеансы обмена знаниями, испытательные рабочие интервью для студентов, производственные или волонтерские программы стажировок для студенческого контингента, а также участие сотрудников компании в качестве приглашенных спикеров в Университете, и при необходимости их участие в учебной деятельности.

Меморандум предусматривает спонсирование сертификации или иных образовательных расходов студентов, принадлежащих к заранее определенным Компанией категориям, совместную поддержку предлагаемых Университетом проектов, и реализацию мер по повышению профессионального опыта студентов. Соглашение о сотрудничестве также предусматривает организацию экскурсий в офисное здание Компании, а также другие познавательные экскурсии и различные конкурсы, организуемые Компанией. Все шаги предприняты для укрепления бренда работодателя PASHA Life.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов и председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance» Нияз Исмаилов. Данное соглашение заключено на неопределенный срок.

«Мы обучаем азербайджанских интеллектуалов. Меморандум о сотрудничестве, подписанный с ОАО «PASHA Life Insurance», ускорит нашу деятельность в этом направлении. Стажировка студентов БВШН в PASHA Life сыграет важную роль в их будущей карьере. В то же время это позволяет им трудоустроиться в Компании в будущем. Я буду гордиться тем, что в PASHA Life будут работать выпускники нашего вуза», - подчеркнул ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Нияз Исмаилов, председатель правления ОАО «PASHA Life Insurance», отметил: «Один из секретов успеха любой компании - это ее потенциальные кадры. Мы создадим все возможные условия для прохождения практики студентам БВШН. Приобретение опыта для студентов играет важную роль в их будущей карьере и создает новые возможности для их трудоустройства. Также в будущем мы планируем создать рабочую базу для студентов. Хочу отметить, что в БВШН много успешных выпускников и студентов высокого уровня, и именно такие специалисты востребованы в PASHA Life. Хотим выразить благодарность господину Гасымову за то, что создали условия для обучения и развития талантливых студентов. Уверен, что наше сотрудничество пойдет на пользу нашему государству и обществу».

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» работает с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.