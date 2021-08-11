AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
AccessBank дарит Турции около 6000 саженцев деревьев для восстановления экологической ситуации на территориях, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Кампания, инициированная Ассоциацией Банков Азербайджана, предусматривает передачу братской Турции 5 саженцев от имени каждого работника банковской сферы Азербайджана.
По предварительным оценкам, масштабные лесные пожары обошлись экономике Турции в 300 миллиардов лир (34,8 миллиарда долларов).
Следует отметить, что AccessBank - единственный банк в Азербайджане, в ряд официальных корпоративных ценностей которого входит ответственность перед обществом и окружающей средой.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).