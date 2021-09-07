Город Агдам полностью разминирован

БАКУ /Trend/ - Территория города Агдам полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев.

Он отметил, что процесс разминирования освобожденной от оккупации территории Агдамского района продолжается: «Территория города полностью очищена от мин, работы по благоустройству продолжаются. Прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. В настоящее время процесс разминирования в селах района продолжается».