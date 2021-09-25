В связи с мероприятием по случаю Дня памяти в Баку будет изменена схема движения ряда автобусов
БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятием по случаю Дня памяти 27 сентября в Баку будет изменена схема движения ряда автобусов, передает Trend в субботу со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Согласно информации, для обеспечения безопасности участников мероприятия будет ограничено движение транспорта около круга "Азнефть", на проспекте Нефтяников, Парламентском проспекте, улицах К. Сафаралиевой, Ю. Сафарова, У. Гаджибейли, З. Алиевой, М. Гусейна, Т. Эльчина, Истиглалият, а также в "Белом городе".
С 06:30 до завершения мероприятия будет изменена схема движения автобусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 31, 32, 37, 39, 46, 49, 53, 65, 77, 88, 125, 127, 175, 205 и M3.
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