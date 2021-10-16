Во время оккупации были сожжены леса на площади 100 тыс. гектаров - замминистра экологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Во время оккупации Арменией азербайджанских территорий были сожжены леса на территории площадью 100 тысяч гектаров.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он сообщил, что Азербайджан входит в состав около 20 международных комиссий, однако, к сожалению, на протяжении 30 лет его обращения по поводу экологической ситуации в Карабахе оставались без ответа.

"В результате пожаров была уничтожена флора и фауна на этих территориях. Для восстановления природы в Карабахе потребуются столетия. Министерство в рамках своих полномочий осуществляет работу по восстановлению и оздоровлению экологии", - сказал Алиев.

Замминистра отметил, что предварительные итоги экологических мониторингов на освобожденных территориях направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

"По данным материалам будет возбуждено уголовное дело. И совершившие эти деяния должны будут предстать перед судом на международном уровне", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)