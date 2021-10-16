Армения загрязняет наши реки, протекающие через ее территорию - замминистра экологии Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Армения загрязняет наши реки, протекающие через ее территорию.
Как сообщает Trend, об этом в субботу сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
По его словам, это реки Баргушад, Охчучай, Баситчай и Араз: "В связи с загрязнением на реке Охчучай наблюдается критическая ситуация. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также другие соответствующие ведомства приступили к практическим шагам, чтобы остановить загрязнение реки со стороны Армении. Это очень важный вопрос, поскольку население, которое вернется на освобожденные территории, должно быть обеспечено чистой водой", - добавил Керимов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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