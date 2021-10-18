Google выпустила дудл в честь Дня восстановления независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ведущий мировой интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл отмечаемому 18 октября Дню восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает Trend, нажав на дудл, изображающий Азербайджанский флаг, пользователи смогут увидеть ссылки на страницы с информацией об истории Дня восстановления независимости Азербайджана.

Дудлы Google - это забавные картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудлы, как правило, делятся на глобальные (те, что доступны во всем мире, на всех доменах Google) и локальные - их можно увидеть только в одной или нескольких странах.