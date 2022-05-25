ЕС должен активно поддерживать налаживание мирного процесса на Южном Кавказе - посол Германии

БАКУ /Trend/ - ЕС должен активно поддерживать налаживание мирного процесса на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

«Нельзя недооценивать важность установления мира между Азербайджаном и Арменией. Мы рады, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встречаются при содействии председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Мы хотим призвать обе стороны продолжить важный процесс переговоров», - сказал Маниг.

По его словам, ЕС и входящие в его состав страны должны активно поддерживать налаживание мирного процесса, помимо поддержки восстановительных работ и процесса разминирования.

«Вчера я посетил Шушу, а до этого был в Агдаме. Восстановление идет, но надо понимать, что это очень долгий процесс. Главный вопрос на повестке дня – это возвращение вынужденных переселенцев на свои земли», - сказал Маниг.

По словам дипломата, Германия чрезвычайно заинтересована во вкладе в экономику региона.

«Карабах не должен быть музеем. Это регион для экономической и культурной деятельности, в котором люди могут найти хорошую жизнь», - отметил Маниг.

Twitter: @mariiiakhm