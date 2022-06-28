Очередное новшество UNEC: Виртуальная Ярмарка карьеры (R) (ФОТО)

В UNEC впервые на платформе онлайн проведена XIV Ярмарка карьеры. Выступивший на открытии Ярмарки карьеры ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что и в будущем предусматривается организация ярмарки, которая проведена впервые в онлайн формате. Обратив внимание на то, что обеспечение выпускников работой является основной задачей стратегического развития UNEC, ректор отметил, что достойное место, которое занимают на рынке труда выпускники, является одним из качественных показателей университета.

В своем выступлении отметил, что в текущем году в UNEC 5165 студентов будут выпускниками, из них бакалавры 3478, 1678 магистры. В целом, 5674 выпускников UNEC, Закатальского филиала, колледжей при UNEC получат пропуск на рынок труда. Ректор также коснулся вопроса платформы “UNEC2B”, представленной деловому миру: «Согласно платформе UNEC гарантирует выпускникам качество, в случае, если при принятии на работу у выпускников будут выявлены слабые стороны, университет в течение трех лет будет проводить обучение, соответствующее требованиям делового мира. Также, если во время делового собеседования у студентов UNEC будут выявлены слабые стороны в этом случае UNEC берет на себя устранения этих недочетов до окончания университета».

А. Мурадов отметил, что 66 процентов прошлогодних выпускников обеспечены работой, для увеличения этой цифры имеется достаточный потенциал. Говоря о том, что в прошлом году UNEC организовал встречи с 31 компанией, подписал соглашение о сотрудничестве с 9 структурами, ректор подчеркнул, что в рамках сотрудничества с Государственным агентством занятости информация в базе данных Агентства будет интегрирована в модель электронного университета UNEC.

Ректор отметил, что на Ярмарке карьеры, организованном в этом году, 3722 студентов и выпускников прошли регистрацию, были представлены 702 вакансии, 54 производственных программ ведущими компаниями страны. Он выразил уверенность в полезности Ярмарки карьеры и отметил, что результаты будут обнародованы общественности.

Председатель Комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Муса Гулиев высоко оценил развитие UNEC в последние годы, а также новшества, связанные с занятостью выпускников. Председатель комитета рассказал о преимуществах проведения в формате онлайн Ярмарки карьеры, он отметил, что в будущем привлечение в этот процесс международных компаний создаст большие возможности.

Председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли отметил, что UNEC всегда выступает с новшествами, виртуальную ярмарку карьеру оценил как успешную платформу. Председатель агентства обнародовал основные задачи образования и занятости, рассказал о спросах и предложениях рынка труда, обязанностях, падающих на университет в этом направлении.

Президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Наргиз Насруллаева Мудуроглы рассказала о роли молодежи в занятости и проектах представляемой ею структуры. Она довела до внимания, что в рамках сотрудничества AmCham с UNEC студенты и выпускники будут привлечены на работу в компании, входящие в состав палаты, которые примут участие в производственной программе, подчеркнула, что сотрудничество и впредь будет продолжаться.

Председатель правления Азербайджано-турецкого союза деловых людей (ATİB) Джемал Янгын высоко оценил осуществляемые UNEC различные мероприятия и проекты в направлении тесного сотрудничества с деловым миром. Он выразил уверенность в том, что Ярмарка карьеры в онлай формате будет полезным в занятости выпускников, в построении карьеры.

Затем руководитель Ассоциации человеческих ресурсов Азербайджана, выпускник UNEC Турал Мамедов выступил по вопросу требований делового мира, индивидуальных и профессиональных качеств выпускников. Говоря об ожиданий делового мира от университетов в этом направлении, Т.Мамедов отметил, что в UNEC для развития мягких и жестких способностей на кафедрах ведется деятельность и преподаются дисциплины, это новшество он оценил высоко.

Следует отметить, что ХIV Ярмарка карьеры продолжится до 29 июня.