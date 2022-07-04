Azer Turk Bank продолжает финансирование малого и среднего бизнеса (R)

Государственный Azer Türk Bank предлагает кредиты владельцам микро-, малого и среднего бизнеса, работающим в стране, за счет средств банка или фондов.

Следует отметить, что годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым на срок от 1 до 42 месяцев, начинается от 13%. Сумма кредита составляет от 5000 до 200 000 манатов.

Заказать кредит онлайн можно через сайт Azer Türk Bank.

Также по вопросам данного вида кредитов вы можете обратиться в «Центр кредитования малого и среднего бизнеса», расположенный в филиале «Ясамал» (ул. И. Гутгашынлы, 89).

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.