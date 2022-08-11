Азербайджанские борцы вышли в полуфинал соревнований Исламиады в Конье

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские борцы вольного стиля Ислам Базарганов и Гаджимурад Омаров вышли в полуфинал соревнований V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в четверг Trend, Базарганов со счётом 3:0 обыграл пакистанского спортсмена Махаммеда Билале.
В свою очередь Омаров одержал победу над узбекским соперником Арсланом Будажаповым.
В полуфинал соревнований по борьбе вышла и азербайджанская спортсменка Гозель Зутова, обыгравшая спортсменку из Туниса Джелджелию со счётом 16:5.
Лейла Гурбанова со счётом 10:0 обыграла турецкую спортсменку.
Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.