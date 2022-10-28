Международный центр Низами Гянджеви стал одной из самых влиятельных организаций в мире - Петар Стоянов

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви стал одной из самых влиятельных организаций в мире.

Об этом Trend сказал в пятницу экс-президент Болгарии Петр Стоянов.

“Я являюсь членом Международного центра Низами Гянджеви с того момента, как он начал функционировать. Я очень активно участвую в его деятельности. И за эти 10 лет Центр Низами Гянджеви стал одной из самых влиятельных организаций в мире. Это очень важно подчеркнуть. Есть много международных организаций, аналитических центров и так далее, но мало мест, где так много интересных людей, бывших политиков собираются вместе, чтобы обсудить самые важные вопросы на повестке дня”, - сказал он.

Что касается будущих перспектив и возможных тем следующего Глобального Бакинского форума, который ежегодно проводится Международным центром Низами Гянджеви и состоится в марте следующего года, экс-президент отметил, что энергетика, поставки и другие кризисы будут основными вопросами для обсуждения.

“Мы поговорим о нынешнем мировом порядке и о том, как мы можем предотвратить подобные кризисы в будущем”, - сказал Стоянов.

Twitter: @mariiiakhm