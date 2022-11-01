Apple Pay теперь в Yelo Bank! (R)

Yelo Bank продолжает внедрять инновационные новшества для своих клиентов. На этот раз банк сделал доступным бесконтактный способ оплаты Apple Pay для обладателей пластиковых карт. Для этого им достаточно поднести свой смартфон iPhone, планшет Apple Watch или iPad к платежному терминалу. Платежи с помощью Apple Pay можно совершать в любом маркете, аптеке, такси, кафе, ресторанах, розничных магазинах и во многих других местах, где присутствует знак бесконтактной оплаты.

Основным преимуществом Apple Pay является его безопасность и конфиденциальность. Каждая транзакция, совершенная этим методом, надежно защищена, так как пользователь должен подтвердить платеж с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Информация о карте, добавленная в Apple Pay, не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого, карте присваивается уникальный регистрационный номер устройства, который затем шифруется и надежно хранится на сертифицированном чипе устройства «Secure Element», который соответствует высоким стандартам.

Активировать карту Yelo в Apple Pay очень просто:

· Войдите в мобильное приложение Yelo и выберите нужную карту

· Следуйте инструкциям по добавлению в Apple Wallet.

Когда вы завершите процесс, вы сможете использовать выбранную карту для платежей Apple Pay через устройства iPhone, Apple Watch, iPad и Mac.

Обладатели карт Yelo, подключенные к сервису Apple Pay, смогут по-прежнему пользоваться кэшбэк-бонусами и скидками, предлагаемыми Банком. Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: https://bit.ly/yaplpay. Скачать мобильное приложение Yelo можно тут: https://bit.ly/ylapple

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