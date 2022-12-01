Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Грузия играет значимую роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Филип Рикер

Азербайджан Материалы 1 декабря 2022 11:48 (UTC +04:00)
Грузия играет значимую роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Филип Рикер

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Грузия играет критически важную роль в достижении мира, стабильности и связности в регионе.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на посольство США в Грузии, об этом в своем видеообращении сказал старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

“Я рад вернуться в Грузию, где в прошлом году мы обсуждали с руководством страны посредническую роль Грузии в налаживании отношений между Арменией и Азербайджаном. Грузия продолжает вносить свой вклад в региональную безопасность, и я рад снова встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, чтобы обсудить региональные вопросы", - сказал старший советник Госдепартамента.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости