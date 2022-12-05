Главы МИД стран "Восточного партнерства" встретятся в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Встреча глав МИД стран "Восточного партнерства" состоится 12 декабря в Брюсселе, передает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Как сообщается, министры пяти из шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) встретятся на заседании под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Участники обменяются мнениями о том, как "Восточное партнерство" может внести дальнейший вклад в укрепление стабильности и процветания в регионе.

Стороны также обсудят, как ускорить реализацию Экономического и инвестиционного плана в качестве ключевого инструмента продвижения "зеленых" и цифровых преобразований и ускорения социально-экономического развития во всем регионе.