Азербайджан полностью восстановит Агдам и вернет в этот город людей - Леонард Хаммер

АГДАМ /Trend/ - Азербайджан полностью восстановит Агдам и туда вернутся его жители.

Об этом сказал Trend в четверг доктор философских наук университета Аризоны Леонард Хаммер во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.

"Я твердо верю, что Азербайджан полностью восстановит Агдам и вернет в этот город людей, где они должны счастливо жить", - сказал Хаммер.

Он также отметил, что очень хотел бы увидеть Агдам после реконструкции.

"На самом деле я очень взволнован и очень хочу увидеть то, каким будет Агдам после реконструкции. Я хочу, чтобы в восстановленный Агдам вернулись жители этого города, чем будет положен конец их страданиям", - добавил Хаммер.