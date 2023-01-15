Переговоры лидеров Азербайджана и Германии: крах нападок Парижа на Баку

БАКУ /Trend/ - Известно, что проармянская и антиазербайджанская позиция Франции является прямой угрозой существованию долгосрочного мира на Южном Кавказе. Потому что официальный Париж ведет систематическую пропаганду против Азербайджана.

То президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрирует антиазербайджанскую позицию, то Сенат и Национальное собрание принимают резолюции против нашей страны.

Также Париж предпринимает провокационные шаги, направленные на развал брюссельского формата, искажает цели акции, проводимой экоактивистами на дороге Лачин-Ханкенди. Франция даже не воздерживается от попытки принять резолюцию против Азербайджана в Совете безопасности ООН. Несмотря на все эти попытки, естественно, Париж потерпел поражение перед азербайджанской дипломатией.

Одним из примечательных моментов является то, что никто не поддерживает агрессивную политику Франции в отношении Азербайджана. Иными словами, официальный Париж не может создать антиазербайджанский «союз» в Европе. Европейские лидеры поддерживают справедливую позицию Азербайджана. Например, две из стран, проголосовавших против антиазербайджанской резолюции в Совете безопасности ООН (Албания и Великобритания), являются европейскими странами.

Другие европейские лидеры также однозначно отвергают поведение Франции, которое направлено на подрыв отношений между ЕС и Азербайджаном.

Очередным свидетельством тому является звонок Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 13 января. Коснувшись вопросов региональной безопасности, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Германия поддерживает трехсторонний формат Европейский Союз-Азербайджан-Армения при непосредственном участии Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает трехсторонние переговоры, проводимые при поддержке Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил приверженность Азербайджана процессу обсуждений в рамках трехстороннего формата Европейский Союз-Азербайджан-Армения.

Также в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация на дороге Ханкенди-Лачин на территории Азербайджана. Глава нашего государства отметил, что утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью, обеспечивается свободное движение по дороге гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста, а также других гуманитарных грузов.

Звонок Франка-Вальтера Штайнмайера Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и обсуждение важных вопросов, представляющих интерес для обеих сторон, показывают, что антиазербайджанская пропаганда Франции провалилась, европейские лидеры не поддались авантюре Парижа.

Судя по всему, Париж не может сформировать антиазербайджанский «союз» в Европе. Наоборот, предпринимая неудачные дипломатические шаги против Азербайджана, Франция наносит удар по своей же международной репутации. Наряду с Азербайджаном союзники Франции в Европе срывают ее планы против Баку.

Все перечисленные пункты показывают, что Европа считает Азербайджан важным государством с точки зрения региональной безопасности и понимает его значимость. Ярким примером тому является поддержка Германией миролюбивой политики Азербайджана на Южном Кавказе, имеющего как политическое, так и экономическое влияние на «старом континенте». Иными словами, антиазербайджанская пропаганда Франции обречена на провал.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что Азербайджан поддерживает трехсторонние встречи, проводимые с участием Европейского союза и Армении, и предпринятые шаги по достижению мирного соглашения. По этой причине и наше общество, и мировое сообщество являются свидетелями того, как официальный Баку систематически противостоит силам, пытающимся сорвать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и пытающимся разрушить Брюссельский формат. Процессы показывают, что Баку и впредь будет серьезно противостоять пропаганде, проводимой некоторыми внешними силами с целью сорвать процесс.