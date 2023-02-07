Новый проект по разминированию обеспечит безопасное возвращение вынужденных переселенцев

ШУША /Trend/ - Новый проект по разминированию позволит трем тысячам вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Нуно Кейрос в ходе мероприятия, посвященного запуску проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев», передает Trend.

Он также отметил, что в реализацию данного проекта были вложены средства Европейского Союза.

«Со своей стороны мы благодарим ЕС за помощь, и инвестиции в размере 4,25 миллиона евро, благодаря которым более 3000 человек смогут вернуться в свои родные края. Данный проект реализуется Программой развития ООН (ПРООН) а сотрудничестве с ANAMA и правительством Азербайджана», - добавил Кейрос.

Кроме того, он также сообщил, что в рамках проекта «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев» будет также создана первая женская команда саперов.