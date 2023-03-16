Участниками конференции по исламофобии опубликовано совместное коммюнике

БАКУ /Trend/ - По итогам конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы", организованной при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20, опубликовано совместное коммюнике, сообщает в четверг Trend.

"Конференция была призвана внести вклад в борьбу с исламофобией во всех ее формах и проявлениях.

Участники конференции, ссылаясь на принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию 12408 (2022), провозглашающую 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией, подчеркнули, что исламофобия возникла как новая форма расизма, которая включает в себя, среди прочего, дискриминацию, стигматизацию и отчуждение во всех сферах жизни.

Участники в ходе конференции обсудили вопросы межсекторального подхода в борьбе с исламофобией, теории заговора о мусульманах в западных культурах; исторические и современные взгляды на исламофобию; совместное сотрудничество в борьбе с исламофобией и роль международных организаций; построение гармоничных обществ путем поощрения религиозного разнообразия и межконфессионального уважения.

Участники признали, что исламофобия и ориентализм, во всей их сложности, имеют глубокие корни в истории европейского колониализма; они подчеркнули наличие исламофобских предубеждений и мышления среди политиков и их влияние во многих политических институтах на всех уровнях – от Европейского парламента до местных муниципалитетов.

Была выражена глубокая озабоченность в связи с постоянным усилением признаков структурной исламофобии в Европе и других частях мира, которая в последнее время достигла своего пика.

Участники конференции призвали пресечь распространение ведущих к подрыву основ инклюзивных обществ предрассудков и предвзятости в отношении ислама и мусульман, подчеркнули необходимость установления четких границ между свободой слова и разжиганием ненависти и предотвращения порочащей и издевательской риторики (например, в случае с Charlie Hebdo).

Конференция подтвердила ответственность международных организаций и политиков за расширение существующих правовых инструментов и политических мер, которых недостаточно для борьбы со стереотипами в отношении ислама и мусульман.

Участники договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в области борьбы с исламофобией.

Также выражается признательность организаторам конференции за своевременную инициативу и гостеприимство", - говорится в заявлении.