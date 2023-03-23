Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире

Азербайджан Материалы 23 марта 2023 01:46 (UTC +04:00)
Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности. Он подтвердил это, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает Trend.

"И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но есть благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости