Венгрия, Болгария и Румыния подпишут соглашение для импорта газа из Азербайджана - Петер Сийярто

БАКУ/Trend/- Венгрия, Болгария и Румыния готовят соглашение для поставок газа из Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на венгерские СМИ, об этом сказал сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров стран-членов Организации тюркских государств в Будапеште.

По его словам, достигнута политическая договоренность о начале поставок 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию в этом году.

«Позже стороны подпишут долгосрочный контракт на поставку около двух миллиардов кубометров в год. Газ будет поступать транзитом через Турцию и соответствующие компании сейчас обсуждают детали»,- сказал он.

По словам министра, необходимо определенное развитие инфраструктуры в Юго-Восточной Европе, поэтому Венгрия объединила усилия с Болгарией и Румынией по этому вопросу. Соглашение будет подписано в конце апреля.

«Для нас диверсификация означает возможность покупать энергоносители из максимально возможного количества источников и по максимально возможному количеству маршрутов.

Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без участия тюркских государств.

Поставки в Венгрию, гарантированные долгосрочными контрактами, осуществляются в первую очередь через Турцию. В прошлом году по газопроводу «Турецкий поток» поступило 4,8 миллиарда кубометров газа.

Что касается новых источников, Азербайджан является наиболее реалистичным источником»,- пояснил он.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года по ТАР, европейскому участку Южного газового коридора. Его первоначальная мощность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия достигли договоренности об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году. После завершения обязывающей фазы рыночного теста консорциум TAP запустил первый этап расширения.