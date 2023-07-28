Играете с терпением Азербайджана - играете с огнем! На заметку Армении и ее "партнерам"

БАКУ/Trend/ - Прошло почти три года после 44-дневной войны, но Армения продолжает играть на терпении Азербайджана. Еревану нужен еще один урок?

Армянская агрессия - это своего рода гнойный нарыв, который больше 30 лет отравляет регион. Кто знает, какой была бы новейшая история Южного Кавказа, какие проекты оказались невозможны или уничтожены, как много возможностей было упущено из-за того, что с конца 80-х годов прошлого века весь наш регион - и даже сама Армения, к слову - страдает от агрессии, оккупации, войн и множества сопутствующих проблем?



А ущерб, нанесенный армянской оккупацией Азербайджану, и вовсе сложно описать в числах или суммах. Карабах и Восточный Зангезур обладают невероятным экономическим потенциалом: это и промышленность, и сельское хозяйство, и энергетика, и туризм - и все это было уничтожено армянскими агрессорами. Миллион человек стали беженцами и вынужденными переселенцами - и это стало еще одним огромным ударом по экономическому, демографическому и социальному ландшафту нашей страны.



По-настоящему масштабы учиненных армянскими оккупантами зверств в отношении нашей страны стали понятны только после освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от оккупации. Стоит еще раз вспомнить те 44 по-настоящему великих дня, когда вся страна с замиранием сердца следила за аккаунтов в Twitter Президента Ильхама Алиева, ожидая сообщений об освобождении каждого города и села, бывших под контролем оккупантов. Разгромив Армению на поле боя, входя в освобожденные населенные пункты, военные не могли найти ни одной уцелевшей постройки для водружения флага Азербайджана!



Конечно, когда боевые действия завершились и доказательства разграбления, варварской эксплуатации азербайджанских территорий стали широко распространяться в мире, Ереван использовал в их понимании универсальную тактику ухода от ответственности: армянские официальные лица пожимали плечами и списывали все на "войну 90-х" - мол, что поделать, это была жестокая война, прошло тридцать лет, давайте не будем разбираться с этой ситуацией. И может быть даже их доводам кто-нибудь и поверил бы - если бы не тот факт, что три оккупированных района - Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский - Азербайджан освободил позже и без боя. Весь мир тогда облетели кадры, на которых незаконно заселившие эти районы армяне собирали вещи, жгли дома, леса и сады, уничтожали имевшиеся линии электропередач и коммуникаций. Этот вандализм и варварство ни на какую войну уже не спишешь.

С 44-дневной войны прошло, повторюсь, почти три года. Кричавший в 2019 году в еще оккупированной Шуше Пашинян теперь заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, делает внешне крайне миролюбивые заявления и изо всех сил играет в политика, который день и ночь только и думает о том, как бы в нашем регионе наконец воцарился мир. Но так ли это на самом деле? Слова - это неплохо, но как у Армении с делами?

С делами ситуация совершенно иная. За все прошедшее после подписания Трехстороннего заявления время Ереван, будто страдающий от раздвоения личности пациент, продолжает подпитывать сепаратистов в зоне размещения российских миротворцев и провоцировать официальный Баку. Это началось сразу после остановки боевых действий: уже гораздо позже 10 ноября 2020 года на территории Азербайджана были задержаны десятки армянских диверсантов. Сотни человек, и военных, и гражданских, подорвались на минах - причем большая часть этих мин, как было неоднократно зафиксирована, были произведены в Армении в 2021 году, уже после того, как армянские чиновники вовсю разглагольствовали о своей приверженности миру. Говоря о мире, они отдавали приказы о формировании диверсионных групп и минировании дорог, путей снабжения азербайджанской армии. В результате минные инциденты происходят до сих пор: ежемесячно увеличивается трагическая статистика пострадавших и погибших от армянских мин граждан Азербайджана. Наглость армянских властей достигла такого уровня, что Ереван - и то после давления - передал Баку карты минных полей, оказавшихся точными лишь на 25%. Думаю, нет необходимости объяснять, что карты эти на практике совершенно бесполезны. Помимо прочего, Армения не перестала поддерживать карабахских сепаратистов финансово: продолжаются так называемые "льготные кредиты" из армянского бюджета (естественно, все понимают, что никто и никогда не собирается их возвращать), Ереван продолжал снабжать их топливом, энергоресурсами и обеспечивать другие коммуникации.

По отношению к Азербайджану Армения также не меняет излюбленной "тактики": обязательства, взятые на себя Ереваном в рамках Трехстороннего заявления, не выполнены до сих пор. Подписавшись под ними, Никол Пашинян не торопится их исполнять: фактически, Ереван торпедирует запуск Зангезурского коридора. Заседания совместных комиссий по этому поводу не привели к сколько-нибудь существенному прогрессу исключительно из-за нежелания армянской стороны заниматься вопросом по существу. Больше того, Ереван стал продвигать идею "отказа от коридорной логики", настаивая при этом на каком-то особом статусе для Лачинской дороги. Известно, что в ходе переговоров о маршруте Зангезурского коридора армянские представители выдвигали предложения ради предложений, лишь бы потянуть время и не прийти ни к какому реальному результату. Азербайджану предлагались некие "альтернативные маршруты", один абсурднее и длинее другого, при этом армянская сторона "искренне удивлялась" тому, что Баку не намерен вестись на подобные игры и продолжает настаивать на самом логичном, коротком и эффективном маршруте.



Нет никакого прогресса и по еще одному обязательству Еревана, освобождению восьми азербайджанских анклавов, бывших внутри территории бывшей Армянской ССР. Они оккупированы до сих пор, и Ереван пытается любыми способами увернуться от обсуждения механизма и графиков передачи контроля над ними законным хозяевам, Азербайджану.

Больше того, чем дальше, тем более самонадеянным становится поведение Армении: провокации стали все более разнузданными, будто кто-то в Ереване почувствовал себя неприкасаемым. Достаточно вспомнить лишь события последних недель: нападение на пограничный пункт "Лачин", откровенно поощряемый Ереваном спектакль вокруг гуманитарной ситуации в зоне размещения российских миротворцев, регулярные нарушения режима прекращения огня и многое другое. Отдельного упоминания достоен цирк вокруг "гуманитарной колонны", который армянские власти разыгрывают прямо сейчас. На условную армяно-азербайджанскую границу прибыли десятки грузовиков с грузом неизвестного содержания, к ней возят европейских дипломатов и всячески пытаются сделать вид, что никакого другого способа доставить армянскому населению Карабаха продовольствие и другие товары невозможно. Между тем, альтернатива есть, это маршрут Агдам-Ханкенди и он не просто предлагался Азербайджаном. Эту опцию обсуждали Президент Ильхам Алиев, армянский премьер Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель на последних переговорах в Брюсселе. Армения прекрасно знает, что никакой "блокады" в Карабахе нет.

В целом, в истории с гуманитарными поставками в зону ответственности РМК есть два очень знаковых нюанса. Во-первых, доставить товары в зону ответственности РМК из Агдама сейчас действительно невозможно, но только потому, что армянская сторона СОЗНАТЕЛЬНО ЭТОМУ ПРЕПЯТСТВУЕТ. Они отказываются пользоваться этим маршрутом, а дорогу из Агдама в Аскеран и вовсе перекрыли бетонными заграждениями. Если это и блокада, то армяне блокируют себя сами. Во-вторых, Ереван, который вопит о том, что "гуманитарную колонну" не пропускает Азербайджан, сегодня случайно признал, что колонна и не должна была ехать в Ханкенди! Как сообщает армянская газета "Грапарак", сопровождавший к этой колонне иностранных дипломатов замглавы МИД Армении Ваан Костанян случайно проболтался журналистам, что власти Армении НЕ ОБРАЩАЛИСЬ к Азербайджану с просьбой осуществить пропуск этой колонны!



То есть Армения и не стремилась к тому, чтобы эта колонна доехала до Ханкенди. Так а что это тогда за "гуманитарная помощь"? Фактически, Ереван признает таким образом, что цель отправки этой колонны - не поставка какой-либо продукции в Ханкенди и окрестности, а шумиха и сопутствующий спектакль для зрителей из числа сотрудников западных посольств.

И тут невольно задумываешься о том, почему Ереван ведет себя таким образом? Стоит только выйти из плоскости и посмотреть на реальную деятельность армянских властей, как становится понятно, что к миру с Азербайджаном Армения не стремится. Продолжается милитаризация: буквально на днях в Сети появились видео с автомобильными колоннами, везущими из Ирана в Армению индийскую вооружение, в Армении все еще действует разветвленная сеть лагерей, где школьников и студентов обучают обращению с оружием и проводят соответствующую психологическую обработку. Половинчатое признание территориальной целостности Азербайджана, которым пытается бравировать Никол Пашинян - тоже лишь результат давления Азербайджана и военного разгрома 2020 года, а не проявление армянского миролюбия. Разве искренен Пашинян, говоря о признании территориальной целостности Азербайджана на территории 86.6 тысяч кв. км? Ничуть. Он говорит так только потому, что вынужден это признать после известных событий.



Кроме того, никуда не пропали и попытки Армении ввести в актуальную повестку и третьих игроков: именно этим объясняется упорное разглагольствование Пашиняна о "правах и безопасности" карабахских армян, а также о некоем "международном механизме", без которого якобы ситуацию ну никак не разрешить.



Наглость называют вторым счастьем, но глядя на армянскую наглость трудно отделаться от ощущения, что Ереван продолжает на кого-то надеяться. Уж кто-кто, а Никол Пашинян точно знает, в каком состоянии находится экономика его страны, что из себя представляет недоразумение под названием "вооруженные силы Армении" и сколько у него было тысяч дезертиров в те самые 44 дня 2020 года. Ереван упорно играет на еще одну "заморозку" ситуации, пытается тянуть время и привлекает своих так называемых "западных партнеров". Видимо, надеются, что очередной старший брат не просто сумеет как-то повлиять на Азербайджан, но и решит все проблемы Армении за нее. Масла в огонь добавляет и то, что на Западе достаточно сил, которые только раззадоривают армянскую сторону в этих ее стремлениях. Многочисленные провокационные заявления с французским и другими акцентами, скандальная "гражданская" миссия европейских наблюдателей и другие проявления такого покровительства, видимо, создали в Ереване ощущение безнаказанности.



И это ощущение - не просто обманчивое, но и опасное в первую очередь для самой Армении. Официальный Ереван, будто ребенок, играющий со спичками в деревянном домике, полагает, что можно попытаться второй раз испытать терпение Азербайджана. Если армянские власти действительно решили избрать подобную стратегию, то расплата за эту ошибку может быть еще более серьезной, чем это было три года назад. Кричавший, что Карабах - это якобы "Армения и точка" Никол Пашинян видимо, подзабыл, чем это обернулось для него и его страны. Азербайджан не свернет со своего пути и не позволит подложить на своей территории еще одну бомбу замедленного действия под названием "армянский сепаратизм". И лучше бы власти Армении и их зарубежные подстрекатели это поняли.



Азербайджан полон решимости раз и навсегда закрыть риски, связанные с армянским сепаратизмом, и если Баку три года ведет с Ереваном переговоры, то ни у кого ни в Армении, ни за ее пределами не должно создаваться обманчивого ощущения, что эти переговоры могут вестись еще и 23, и 33 года далее. Уроки 44-дневной войны, если они не были должным образом усвоены Ереваном, вполне могут быть преподаны еще раз.