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В Азербайджане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия

Азербайджан Материалы 13 сентября 2023 18:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства иностранных дел Туркменистана, это решение было принято на шестом заседании Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, состоявшемся 11-13 сентября 2023 года в Ашхабаде.

В работе заседания приняли участие делегации из Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана и России которые обсудили актуальные вопросы повестки дня по теме Каспийского моря, в частности проекты соглашений.

Также по итогам мероприятия делегации прикаспийских государств приняли коммюнике.

Напомним, что предыдущее заседание Рабочей группы состоялось в Москве в декабре прошлого года.

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