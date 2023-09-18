Диалог между Азербайджаном и Арменией позволит получить максимальное количество информации для поиска пропавших без вести

БАКУ /Trend/ - Усиление диалога между Азербайджаном и Арменией позволит Азербайджану получить максимальное количество информации для поиска пропавших без вести.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич сказал в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

По его словам, число пропавших без вести в Азербайджане приближается к 4 000.

"Для того чтобы помочь семьям пропавших без вести найти своих родных, существует несколько способов. Прежде всего, важно улучшить коммуникацию между конфликтующими сторонами. Обмен информацией играет решающую роль в данной ситуации", — заметил Габурич.

Он также подчеркнул, что помимо этого важно обеспечивать постоянную поддержку семьям пропавших без вести.

"Неопределенность в судьбе их близких оказывает серьезное, чрезвычайно травмирующее воздействие на их психическое и физическое здоровье", — добавил он.

Он отметил, что мировое сообщество не уделяет достаточного внимания теме пропавших без вести. Поэтому необходимо, чтобы как можно больше людей начали обсуждать эту проблему на глобальном уровне.