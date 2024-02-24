Проведение COP29 в Азербайджане свидетельствует о приверженности страны решению глобальных климатических проблем - Азад Джафарли

БАКУ /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане свидетельствует о приверженности страны решению глобальных проблем, связанных с изменением климата.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана Азад Джафарли на закрытии Бакинского модуля программы сертификации "Устойчивые системы садоводства".

Джафарли подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в мировой борьбе с экологическими угрозами, уделяя особое внимание вопросам охраны окружающей среды и внедрению инновационных подходов, таких как "Умный город" и "Умное село".

По его мнению, выставки в области садоводства также вносят значительный вклад в борьбе с последствиями изменения климата, что согласуется с целями и обязательствами правительства страны по защите окружающей среды.

"Сельскохозяйственный сектор в Азербайджане активно развивается, и доля сельского хозяйства в ВВП страны растет. В 2023 году она составила 5,5 процентов, по сравнению с 4,8 процентами в 2022 году", - добавил он.

Отметим, что в рамках закрытия Бакинского модуля программы сертификации "Устойчивые системы садоводства", представленной совместно Университетом АДА и Болонским университетом, состоялась “Итало-Азербайджанская садоводческая выставка”.

В выставке, впервые проведенной по инициативе Университета АДА и итальянской выставки "Макфрут", при организационной поддержке Итальяно–азербайджанской торговой палаты (ITAZERCOM), "Caspian Agro" и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), приняли участие около 20 итальянских и азербайджанских компаний, работающих в сфере садоводства.

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