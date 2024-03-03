Азербайджан и Алжир обсудили сотрудничество в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках участия в VII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) встретился с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохаммадом Аркабом, передает Trend.

На встрече было выражено удовлетворение конструктивным развитием сотрудничества в рамках ФСЭГ, ОПЕК+ и двустороннем формате.

Была достигнута договоренность ускорить процесс создания совместной рабочей группы в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по нефтегазовому сотрудничеству, подписанным между Азербайджаном и Алжиром в 2022 году.

Обсуждались также вопросы, связанные с расширением сотрудничества между SOCAR и компаниями Sonatrach и созданием межправительственной комиссии.

Министр энергетики пригласил своего алжирского коллегу посетить Азербайджан.