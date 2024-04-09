Азербайджанские гимнасты привезли на Родину "золото" и "серебро" чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, принявшие участие в чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), вернулись на Родину с медалями, сообщает во вторник Trend.

Чемпионат Европы прошел 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев членов сборной по прыжкам на батуте и акробатической дорожке встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

Напомним, что на чемпионате Европы член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль.

Сборная по тамблингу, в состав которой вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде, завоевала "золото" чемпионата в командном зачёте. Эта первая золотая медаль, завоеванная нашими гимнастами, на чемпионате Европы в командном зачёте прыжков на акробатической дорожке.

Юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали на соревнованиях "серебро". Отметим, что это первая серебряная награда, завоеванная юношеской женской синхронной парой в истории батутной гимнастики Азербайджана.

Юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, также выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали золотую медаль.

По возвращении на Родину гимнасты в интервью СМИ рассказали о том, как прошли соревнования и поделились впечатлениями.