Виден большой прогресс по реконструкции освобожденных территорий Азербайджана - Рэйчел Авраам

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Виден большой прогресс по реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказала Рэйчел Авраам – генеральный директор Центра дипломатии Дона Грасия и израильский журналист в кулуарах третьей международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего".

"Я во второй раз участвую в этой конференции, седьмой раз приезжаю в Азербайджан и пятый раз посещаю непосредственно Карабах. У меня очень позитивное впечатление от страны", - сказала она.

Р. Авраам отметила, что посещала Карабах вскоре после войны, и тогда эти территории были полностью разрушенными, не было дорог и инфраструктуры.

"Посмотрите на Карабах сегодня. У вас прекрасный конференц-центр. В прошлом году Aгентство по разминированию провело замечательную конференцию в Агдамском конференц-центре. А потом был еще и кулинарный фестиваль в Шуше. Я видела строящийся аэропорт Физули. Теперь уже он достроен, еще функционирует и аэропорт в Зангилане. Всё постепенно развивается, Азербайджан добивается больших успехов", - сказала она.

Р. Авраам добавила, что прогресс тормозит то, что Армения не предоставляет карты минных полей.

Она отметила, что регион развивается быстрыми темпами, несмотря на все препятствия, однако это развитие могло быть еще более стремительным, если бы армяне отдали карты минных полей.

Р. Авраам подчеркнула, что мировому сообществу нужно применять санкции к Армении, чтобы она передала карты минных полей.

Отметим, что в Зангилане при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию.

Конференции уделяется большое внимание со стороны международного сообщества. В III международной гуманитарной конференции по разминированию принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.