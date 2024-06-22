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Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)

Азербайджан Материалы 22 июня 2024 21:28 (UTC +04:00)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Фото: Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой организовал в Германии еще одно важное мероприятие – начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров.

Как сообщили Trend в комитете, в форуме принимают участие известные и влиятельные представители диаспоры, ученые и инженеры из Европы, а также сотрудники государственных органов нашей страны.

После показа видеоролика, связанного с инженерным делом, выступили посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, заместитель министра культуры Фарид Джафаров, доцент Кельнского университета, председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев и другие. В выступлениях были доведены до внимания значение форума, научная польза проводимых обсуждений, преимущества эффективного использования знаний и навыков азербайджанских инженеров, высказано пожелание успехов участникам.

Продемонстрировано видеопоздравление, направленное председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым участникам мероприятия. «Форум инженеров является конструктивной платформой для дискуссий и сотрудничества. Участие в сегодняшнем форуме наших инженеров, азербайджанских специалистов, работающих в различных областях инженерии, создает уникальную возможность для обмена знаниями, опытом и идеями. Комитет тоже, в свою очередь, поддерживает проживающих за рубежом наших инженеров и ученых, старается создать возможности для их карьеры и развития», - говорится в видеопоздравлении.

После показа видеоролика, связанного с предстоящей в нынешнем году в нашей стране 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, азербайджанские ученые и специалисты, проживающие в отдельных странах Европы, выступили с презентациями на различные темы.

Мероприятие продолжило работу панельными дискуссиями.

Напомним, что в последние годы Государственный комитет по работе с диаспорой организует специализированные форумы с участием специалистов, проживающих в зарубежных странах. На сегодняшний день организовано несколько форумов азербайджанских ученых и врачей, проживающих за рубежом. Данные мероприятия получили широкое одобрение со стороны азербайджанской диаспоры.

Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
Начал работу Европейский форум азербайджанских инженеров (ФОТО)
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